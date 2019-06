El Papa Francisco anuncia modificaciones en el Padre Nuestro

Ciudad del Vaticano, Italia.- El Papa Francisco, anunció un cambio en el Padre Nuestro en italiano, el cual aseguró que había un error en la traducción al español.

La frase “non ci indurre in tentazione” fue cambiada por “non abbandonarci alla tentazione”, pues la anterior traducía “no nos induzcas a la tentación", por lo que esta no quedaba bien en el cambio de idioma.

Cabe recordar que desde 2017 el Papa había asegurado el error en la oración en italiano, pues mencionaba que no era la correcta.

En la oración del Padre Nuestro, que Dios nos induzca en tentación no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice: 'no nos dejes caer en la tentación'. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja", dijo.