El Paso demanda a Trump para detener el muro: “No hay crisis de seguridad”

Texas, EU.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró emergencia nacional la crisis de seguridad en la frontera para obtener los fondos para la construcción del muro, el condado de El Paso, Texas y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos presentaron una demanda contra el mandatario.

Fernando García, integrante de esta red, aclaró que no hay la crisis de seguridad que aseguró Trump.

Estamos metiendo una demanda a lo anunciado por el presidente de que va a declarar la frontera en estado de emergencia, no hay tal crisis de seguridad y no hay tal invasión de criminales que está planteando el presidente, el presidente ha tomado la frontera y en particular El Paso para hacer su argumento”, dijo Fernando.