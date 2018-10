El autor del atentado en Crimea era amante de las armas y vivía un 'infierno'

Kerch, Crimea.- El autor de la masacre que dejó 20 muertos en un liceo de Crimea quería vengarse de alumnos que lo humillaban y "no quería vivir más", según su expareja, citada el jueves por el canal de televisión ruso RT.

"Contaba que ya no tenía confianza en la gente desde que las personas de su clase comenzaron a humillarlo porque no era como los otros", explicó la adolescente de 15 años a RT, pidiendo el anonimato.

Por esa razón, el presunto autor del ataque, Vladislav Rosliakov, "ya no quería vivir" y quería vengarse de esas humillaciones, agregó.

Vladislav Rosliakov, de 18 años, fue identificado por las autoridades como el autor del ataque del miércoles en el que murieron 20 personas y 44 resultaron heridas en el colegio secundario de Kerch, en la península de Crimea, anexada a Rusia en 2014.

"Teníamos un tema de interés común porque me entreno en tiro al blanco. Lo apasionaba. Le gustaban diferentes tipos de armas", precisó a RT.

"Cuando hablábamos, todo estaba bien. Era bueno y sensible, me ayudaba cuando me iba mal", agregó la adolescente.