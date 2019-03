El carnaval de Río de Janeiro arranca con 5 millones de asistentes

Río de Janeiro, Brasil.- Al ritmo de comparsas es como millones de brasileños y turistas bailaron este sábado en las calles de las principales de Río de Janeiro.

Pese a la ligera lluvia, que prácticamente no cesó en todo el día, el Cordao da Bola Preta congregó a cerca de 1,5 millones de personas en un desfile que comenzó en la mañana de este 2 de marzo y concluyó casi 6 horas después.

Las estaciones del metro vecinas al desfile se convirtieron durante todo el día en pasadizo para miles de personas que se unían a la fiesta y para las que se despedían agotadas por el cansancio y el alcohol.

El Galo de Madrugada, por su parte, reunió cerca de 2 millones de personas para un desfile de poco más de 9 horas que contó con 30 camiones equipados con potentes equipos de altavoces y con plataformas para transportar orquestas enteras.

Este es el primer carnaval en Brasil tras la tipificación del acoso sexual como crimen, las dos gigantescas comparsas transmitieron mensajes de respeto a la mujer.

Diviértanse, besen en la boca, hagan el amor, pero no olviden el preservativo. Sean felices pero, por encima de todo, respeten a las mujeres y no olviden que cuando ellas dicen no, significa que no”, aseguró el director de Bola Preta, Pedro Ernesto Marinho.