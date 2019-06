"Él está en mi habitación": Mensaje de una joven a su novio y después silencio

Virginia, EU.- Riley Crossman, una muchacha de Virginia Occidental alertó mediante mensaje de texto a su pareja de que el novio de su madre había entrado de forma sospechosa a su habitación.

"Andy está en mi habitación", decía el mensaje a las 23:13 horas de la noche del pasado siete de mayo. Solo silencio hubo a partir de ahí. Riley fue encontrada muerta una semana más tarde.

Su madre de nombre Chantal Oakley, presento la deuncia por desaparición al día siguiente, cuando le avisaron desde el colegio de que Riley no había ido a clase. Ella pensó que su hija se había ido más temprano.

La propia madre declaró que su novio, Andy McCauley, de 41 años, se estaba quedando en casa a dormir esos y días. Debido a eso se convirtió en principal sospechoso de la investigación.

Chantal dijo durante el juicio preliminar realizado el 12 de junio:

Estaba enfadada y asustada porque no sabía nada de ella. Entonces recibí la llamada de la escuela diciendo que no había ido. Riley no huiría. Nos ama, no querría que estuviéramos enfadados".