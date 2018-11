El exCEO de Starbucks arma su equipo rumbo a las elecciones 2020 de EU

Ciudad de México.- El empresario demócrata Howard Schultz podría ser el contrincante del presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

El exCEO de Starbucks está formando al mejor equipo de relaciones públicas, y entre ellos está Steve Schmidt, el jefe de campaña de John McCain en las elecciones de 2008, de acuerdo con Información de CNBC.

También contrató a Rajiv Chandrasekaran como asesor, pues lo conoce desde que trabajaban juntos en Starbucks.

Durante la gestión de Shultz, la famosa marca de café acumuló una ganancia del 21.000 por ciento desde que se lanzó a la bolsa en 1992.

La cadena CNBC recuerda que Schultz conserva casi 38 millones de acciones de la compañía, valoradas en unos 2.170 millones de dólares

Pese a los rumores, Shultz no ha confirmado sus planes para las elecciones del 2020, aunque no lo ha descartado.

Howard ha dicho que lanzarse como candidato a la presidencia es algo que consideraría.

En junio dijo al New York Times: "He estado profundamente preocupado por nuestro país, su interna división y nuestro puesto en el mundo. Una de las cosas que quiero hacer en mi siguiente capítulo es encontrar un rol con el que pueda dar algo de vuelta".

Por el momento, Schultz centra su atención en su gira para promover el libro de sus memorias titulado "From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America" ("Desde el principio: un viaje para volver a imaginar la promesa de América").

Howard Schultz fue una pieza fundamental para la expansión global de Starbucks. Se integró al equipo como director de marketing en 1982.

Ese año viajó a Italia y asombrado por la cultura alrededor del consumo del café, reprodujo la experiencia en Estados Unidos.

Así fue artífice de crear el ambiente que actualmente se vive en cualquier cafetería en el mundo de la marca, con los colores, música, decoración y olor distintivos que convirtieron a Starbucks en un imperio multimillonario.

Está casado con la diseñadora de interiores Sheri Kersch. Tiene dos hijos y una fortuna de casi 7.000 millones de dólares.