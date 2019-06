El extraño caso de un hombre que tiene las manos y pies como corteza de árbol

Daca, Bangladesh.- Abul Bajandar, de 28 años, es un bangladesí conocido como ‘hombre-árbol’, debido a que sus manos y pies tan cubiertos por verrugas que asimilan ser una corteza.

Su caso fue conocido en 2016 luego de su primer ingreso en el hospital en Bangladés, y ahora clama que le amputen las manos para parar con el insoportable dolor que le causa la epidermodisplasia verruciforme, una rara enfermedad genética.

Los médicos de un hospital universitario de Daca lo declararon curado hace 2 años. Sin embargo, sufrió varias recaídas y en total fue sometido a 25 operaciones quirúrgicas. Desde enero está de nuevo ingresado en un hospital de la capital.

Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. He pedido a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro", declaró.