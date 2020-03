El importante papel de los niños en la pandemia del coronavirus Covid-19

California, Estados Unidos.- Conforme pasa el tiempo más detalles se revelan sobre el nuevo coronavirus Covid-19, como la poca peligrosidad que representa para los niños, sin embargo, hay que prestar atención a esto, pues los infantes pueden ser portadores del virus y propagar la pandemia.

Los niños no parecen estar contagiándose con el virus al mismo ritmo que los adultos, y si lo hacen, no están desarrollando síntomas graves, según datos de funcionarios de salud chinos.

Arthur Reingold, epidemiólogo de la Universidad de California en Berkeley, dijo que los números muestran que los niños portan el coronavirus pero no desarrollan síntomas graves.

La evidencia hasta el momento sugiere que los niños, al menos en China, muchos niños se han infectado y o tuvieron una enfermedad muy leve o no han tenido ninguna enfermedad”, dijo Reingold a CNN, y agregó que ese es un patrón visto en muchos otros virus respiratorios que se transmiten fácilmente entre niños y por los niños.

Sin embargo, que no desarrollen la enfermedad o los síntomas, no significa que no contraigan el virus.

Tenemos que asumir que pueden propagarlo. Son increíblemente eficientes para propagar otros virus respiratorios como la gripe. Por supuesto, este es un virus diferente y podría ocurrir algo distinto”, dijo Reingold a CNN.