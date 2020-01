El inquietante caso de 'víctima' de abuso y encierro forzada a ser esposa de sujeto

Hebei, China.- Una mujer china con problemas mentales ha sido encerrada por un campesino por más de 20 años y forzada a tener hijos con él, indica un reportaje de The Paper.

De acuerdo con el reporte, un hombre identificado como el señor Dong se refirió a sí mismo como el esposo de la presunta víctima, llamada Xin Yan, a quien dijo haber llevado a casa como su "esposa" luego de que un día la encontró en los campos.

El señor Dong dijo que Xin Yan no podía hablar cuando la halló y que había sido severamente golpeada por otras personas debido a razones no especificadas. El Gobierno local asegura que investiga la situación.

Xin Yan lleva más de 20 años con el señor Dong y no puede hablar, asegura el reporte/The Paper

Según el reporte de The Paper, el señor Dong ha mantenido a la mujer en su estrecha casa ubicada en Mafangying Village, en Jize, China desde los 90. El diario publicó un video que muestra a un reportero visitando al señor Dong y a Xin Yan.

En las imágenes se aprecia a la mujer recostada en una cama debajo de un edredón. Cuando el reportero le preguntó su nombre o si tenía hijos, Xin Yan no fue capaz de responder. El señor Dong regañó a Xin Yan y empujó con un palo de madera por no poder conversar con él y el reportero, y por no cubrirse de forma apropiada con el edredón.

El hombre la empujó con un palo de madera cuando Xin Yan no pudo responder a las preguntas del reportero/The Paper

Se describe que el hombre de 70 años le explicó al periodista que su esposa era "estúpida", que no sabía cuántos años tenía ni de dónde proviene. Según registros residenciales oficiales, Xin Yan nació nen 1956.

Un vecino, identificado por su apellido Wang, dijo al reportero que el señor Dong y Xin Yan tuvieron varios hijos, pero que el hombre vendió a dos de ellos. Asimismo, aseguró que la mujer se enfermó mentalmente después de ser encerrada y maltratada por el señor Dong, algo que autoridades han desmentido.

La vivienda en Mafangying Village/The Paper

Según un comunicado del Gobierno Popular del Condado de Jize, la mujer, referida como la señora Dong, había sido una persona sin hogar cuando llegó a Mafangying Village, antes de ser "adoptada" por el señor Dong, con quien ha "cohabitado" desde entonces.

Los investigadores indican que la mujer conoció a Dong hace 30 años. Asimismo, se señaló que Xin Yan fue registrada en la base de datos de la localidad en 2018 después de confirmar que no había sido víctima de tráfico de personas.

Las autoridades negaron las acusaciones de que el señor Dong vendió a dos de sus hijos e indicó que la pareja tuvo tres, quienes fueron criados por una tía y ahora tienen trabajos estables, en Beijing y Shandong.