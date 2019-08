El "monstruo retorcido" que violó 5 años a una niña por ser una "carga" en casa

Londres, Reino Unido.- Una mujer y exmodelo llamada Roxanne, ahora de 51 años platicó como un hombre llamado Paul Setchfield, originario de Cromer, le cambió la vida.

Roxanne le contó a la Policía como fue abusada durante cinco años cuando estuvo en en el hogar para niños St Leonard en Hornchurch, Essex.

Su padre la dejó ahí cuando tenía nueve años, pues ya no podía mantenerla, se convirtió en una "carga" en su casa.

Cuando tenía 10 años, Setchfield comenzó a trabajar allí como "cuidador de niños" e inmediatamente hizo que la menor "se sintiera increíblemente incómoda".

Durante los soguientes cinco años el pedófilo la violó en diferentes lugares como hoteles e incluso el mismo orfanatorio.

Cuando tenía 15 años, Roxanne escapó, pero vivió con el "oscuro secreto" durante décadas hasta que contó lo sucedido a la Policía.

En 2017, el pedófilo fue declarado culpable de 11 cargos de agresión indecente a Roxanne y a una víctima masculina cuando ambos tenían menos de 14 años.

Fue condenado a nueve años de prisión.

Ahora Roxanne, madre de dos hijos, comenta:

Paul Setchfield me robó mi infancia y mi inocencia. Es un monstruo retorcido. No importan los años pues eso no regresará".