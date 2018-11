El novio de la fallecida Laura Ávila demandará a doctores que la operaron

Ciudad de México.- La pareja de Laura Ávila, quien falleció este sábado tras complicaciones por una cirugía estética de nariz en una clínica de México, contrató a varios abogados para demandar a los doctores que atendieron a la joven, por negligencia médica y asesinato.

Hasta ahora Enrique Cruz y la familia aún no han presentado los cargos, según la cadena CBS.

"Hubo cinco doctores en ese cuarto", indicó a Univision Noticias la hermana de Laura, Angie Ávila, quien agregó "parece ser que cuatro de ellos quieren echarle la culpa a la anestesióloga".

La hermana de la fallecida sostuvo que la clínica, situado en Ciudad Juárez se negó a entregarles el expediente médico, razón por la cual las autoridades tuvieron que solicitarlo posteriormente.

"Parece ser que fue alterado, modificado y como Laura falleció, ahora cambia el caso. Ahora es homicidio", afirmó la hermana.

Esto no se puede quedar así. Sé que ya clausuraron la clínica, pero no sé por cuánto tiempo. Espero que sea para siempre. Y que le quiten las licencias a estas personas y que las metan a la cárcel porque me mataron a mi hermana", comentó Angie.