El presidente de Filipinas dice que fue gay pero que ya se "curó"

Tokio, Japón.- En una declaración inesperada, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha afirmado este jueves que alguna vez fue homosexual, pero que ya se ha curado.

Durante un evento en el marco de su visita oficial a Japón, Duterte se burló de su opositor político, el senador Antonio Trillanes, de quien dijo que sus movimientos corporales demuestran que "es gay".

Lo bueno es que Trillanes y yo somos similares, pero yo me curé", dijo, además de comentar que tomó la decisión de "volver a ser un hombre" tras conocer a su exesposa Elizabeth Zimmerman y de advertir que "no me importa si soy gay o no".