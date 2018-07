El presidente de Guatemala es acusado de abusar de más de 10 mujeres

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, acusó casos de agresión sexual cometidos por el presidente, Jimmy Morales, contra una decena de mujeres, caso que investigará la Fiscalía.

"Lo que presenté fue una denuncia como testigo referencial y presenté una narración de hechos que me constan y se levantó un acta al respecto", declaró Gutiérrez tras reunirse con la fiscal general, Consuelo Porras.

Gutiérrez ha denunciado en las últimas semanas en medios locales la supuesta participación de Morales en casos de abusos sexuales a mujeres, entre ellas empleadas del gobierno.

Aunque formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, el ex diplomático y analista político señaló que no presentó pruebas ni identificó a las supuestas víctimas, quienes no se atreven a denunciar ‘porque tienen que pasar por un proceso de afirmación a su autoestima porque hay daños psicológicos’.

Una de las supuestas víctimas, dijo Gutiérrez, tiene miedo sobre las consecuencias personales y familiares después de la denuncia.

Gutiérrez aseguró que puso el tema en la discusión pública para advertir a las autoridades que están abusando del poder y cometiendo delitos.

Por su lado, Porras señaló que la reunión con Gutiérrez se trató de un primer acercamiento y que será la Fiscalía de la mujer la que dará seguimiento a la denuncia planteada. "Es una diligencia inicial para una futura investigación", precisó la fiscal general.

Morales mantiene abierta una petición para retirarle la inmunidad para investigarlo por sospechas de corrupción en la campaña electoral de 2015, pero ha mantenido el privilegio en dos votaciones legislativas.