"El racismo no es bienvenido": Así reciben a Trump tras su visita a El Paso

El Paso, EU.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de múltiples protestas tras una visita a Dayton, Ohio y luego a El Paso, Texas, lugar donde se registró una fuerte masacre, donde murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos.

Al ser esta última una d la ciudades más habitadas por latinos, el mandatario fue recibido con múltiples pancartas, las cuales lo ‘tachaban’ de racista.

El racismo y Trump no son bienvenidos”, se leía en muchas de ellas.

Por su parte, el alcalde de El Paso, Dee Margo, mencionó que el recibirá al presidente como una autoridad más, aunque le pidió que evitara comentarios sobre el lugar.

Cabe mencionar que Trump no tiene una buena relación con la mencionada ciudad desde el pasado mes de enero, luego de aludir al lugar durante su discurso del Estado de la Unión.

Por otro lado, los demócratas han mencionado que es importante que Donald no viaje, pues la cosas no están bien en la ciudad fronteriza.

Este presidente, que ha ayudado a crear el odio que hizo posible la tragedia del sábado, no debería venir a El Paso. No necesitamos más división. Necesitamos sanar. No tiene cabida aquí”, dijo el precandidato demócrata a la Casa Blanca Beto O’Rourke.