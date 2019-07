El retorcido policía que editaba fotos de niñas para subirlas a sitios pederastas

Manchester, Inglaterra.- Christopher Dunn, un hombre que llegó a servir como agente especial y a recibir distinciones por su compromiso y buen trabajo como oficial de la Greater Manchester Police, fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por haber manipulado digitalmente miles de fotografías de sus compañeras y menores de edad para simular imágenes sexuales y luego subirlas a sitios de pedofilia.

De acuerdo con reportes, Dunn editó y compartió imágenes sexuales explícitas de cadetes menores de edad, algunas de 12 años, de colegas y de hijas de otros oficiales.

Se descubrió que Christopher, quien se graduó en computación y en 2017 fue asignado a un equipo encargado de crear el sistema computacional de la Greater Manchester Police, además de compartir el contenido pedía a otros pedófilos que le externaran lo que pensaban de su trabajo.

Según se indicó en la Corte, las pervertidas acciones del policía fueron reveladas luego de que se emprendiera una investigación por meses debido a que Christopher subió una imagen indecente a un servicio de mensajería en octubre de 2018.

Siguiendo las averiguaciones, en la computadora de escritorio del oficial se encontraron más de 100 mil fotografías indecentes de menores de edad y al menos 100 carpetas organizadas por títulos como ‘cadetes’, ‘policías’ y algunas por los nombres de sus víctimas, cuyas fotografías extrajo de sus redes sociales sin su consentimiento.

No soy como esos pedófilos que tocan a los niños. Ellos me enferman. Mi vida está acabada. Quiero hablar para mostrar que no soy uno de ellos”, se reporta que expuso Christopher Dunn tras ser arrestado en febrero.