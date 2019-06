El rey Felipe VI se molesta en un desfile militar y las cámaras captan lo sucedido

Madrid, España.- El rey de España, Felipe VI, fue captado en un video, el enfado que sufrió en el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, este sábado en la provincia de Sevilla, el monarca no pudo disimular su molestia durante el tradicional izado de la bandera del país.

El rey Felipe VI presencio el desfile junto a su esposa la reina Letizia, cuando llego el momento de alzar la bandera, el momento más simbólico e importante del evento, la bandera no se extendió correctamente, porque no estaba bien enganchada.

Al darse cuenta el jefe de estado, negó con la cabeza en señal de desaprobación, voltio a ver a los oficiales para saber que estaba pasando, su reacción fue captada por las cámaras y desencadeno cientos de comentarios en las redes.

Después del desfile, en el que participaron 200 vehículos tácticos y de combate y unos 2.600 elementos del Ejército de Tierra español, la casa real quiso explicar el gesto de Felipe VI, y aclaró que se debió a que la bandera no estaba suficientemente tensa.

El argumento no convenció a los internautas y reprocharon al rey que se enfado por no izar bien la bandera, pero no por la situación actual de España.

Entre los comentarios se podía leer:

Mientras en España hay 180 desahucios al día y el 50% de la población cobramos menos de 1.200 €, el Rey Felipe VI se indigna por un mal izado de la bandera de España en un desfile militar que nos ha costado 700.000€", dijo @FonsiLoaiza.

La bandera, lo único que nos preocupa es la bandera. No hemos visto a Felipe VI ofenderse por los desahucios, el paro o la pobreza, pero que no se despliegue la bandera, eso nos pone de los nervios", apuntó @Coordinadora25S.

