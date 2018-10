El senado de EU votará el nuevo tratado USMCA hasta el otro año

Washington, EU.- El republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, informó que el texto del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), no será ratificado por el Congreso hasta el próximo año.

En entrevista con Bloomberg News, el republicano señaló que sus “asesores comerciales dicen que no es posible hacerlo por los diversos pasos por los que tenemos que pasar. No he escuchado que vaya a ser posible abordarlo este año”.

Con las elecciones intermedias se vuelve imposible que el actual Congreso estadounidense ratifique el acuerdo, sin embargo, líderes republicanos presionaron para acelerar el proceso, ante la posibilidad de que la Cámara de Representantes sea controlado por los demócratas tras los comicios.

Con esta situación se confirma que los republicanos no podrán votar el acuerdo hasta que se conforme el próximo Congreso.