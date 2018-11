El texto de 'Lucía' deja claro que el único culpable de una violación es el violador

Ciudad de México.- Un estudio hecho por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, indica que el culpable de una violación es siempre el violador, aunque un total del 50 por ciento de los españoles cree que el alcohol es el causante de que un hombre abuse de una mujer.

"Hemos normalizado tanto los abusos que incluso muchas mujeres los invisibilizan, especialmente los casos que se dan entre amigos y conocidos", comenta la psicóloga Paula Marín. Ella es la autora del texto viral que recrea una conversación entre dos jóvenes después de que uno de ellos viole a una amiga borracha.

En el texto Marín imagina una conversación ficticia entre dos jóvenes después de que uno de ellos tuviera relaciones, sin consentimiento, con Lucía, una amiga ebria. Los protagonistas no se sienten culpables y, además, se jactan de lo sucedido. Arranca así:

— Ayer me follé a Lucía.

— ¿Qué dices, tío?

— ¡Sí! Jajajaja. Estaba con un ciego que flipas, tío, pero que flipas. Se caía pa tos laos y decía tol rato que quería ir pa casa, así que me dije, esta es la mía, y la llevé pa la mía.

— Joer, qué crack, ¡qué puta suerte! Folla bien o ¿qué?

— Bueno, estaba muy ciega. Hoy por la mañana no se acordaba de nada, pero me la follé tres veces, y me corrí dentro y todo... Podía hacer con ella lo que quería, jajajaja.

Tras el diálogo, la autora reflexionaba sobre la figura preconcebida del violador.

Mucha gente tiene la sensación de que las violaciones las hacen desconocidos encapuchados, gente enferma a la que no conocemos de nada, y en muchos casos no es así", explica. "Esto, además, hace que muchas mujeres que ha sufrido abusos ni siquiera los considere como tal".

El post de Marín fue eliminado de la red social de Facebook tras una semana después de su publicación y la autora fue penalizada con tres días sin poder publicar. Aunque desapareció de la página de la psicóloga, otras cuentas comenzaron a compartirlo, algunas de ellas sin citar siquiera su autoría.

La parte positiva es que el texto obtuvo una difusión grandísima. La parte mala, la cantidad de comentarios machistas que empecé a recibir", explica.

En los comentarios, mucha gente escribía que la culpa era de Lucía por quedarse sola, por haber bebido o incluso por no elegir bien a sus amistades", cuenta Marín.

Por este motivo, añadió una segunda parte de la historia en la que planteaba supuestos en los que Lucía no se emborracha ni volvía a casa sola. Mucha gente, sostiene, seguiría pensando que la culpa es suya:

Quizás, si no bebe, y coge el taxi, alguien diría que Lucía no debería andar a esas horas sola por la noche. Imaginaos que tampoco lo hace. Pero un día, sale a correr, y un tipo la viola. Ahora, habría gente diciendo que no puede ir a correr sola, porque tiene que tener cuidado. Imaginaos que ni va a correr, ni sale de noche, ni bebe. Pero, tiene un novio que un día quiere follar y ella no. Así que la viola. Ahora, habría gente diciendo que Lucía tiene que elegir mejor a sus parejas.

Es increíble la cantidad de casos que encuentro en terapia de mujeres que han sufrido abusos y que las propias afectadas no consideran como tal", cuenta Marín.

La culpabilización a la víctima es un problema estructural que se da incluso en campañas publicitarias contra la prevención de la violencia machista.