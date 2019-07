"El último beso": Enfermo de 90 años se despide de esposa antes de separarlos

Wirral, Reino Unido.- David Mason, que tiene cáncer terminal, no había visto a su esposa Sylvia, que tiene demencia, durante seis meses debido a sus necesidades médicas.

El jubilado le había contado al personal de Charlotte House en Wirral sobre cuánto extrañaba a Sylvia, con quien había estado casado por 66 años.

David Mason, que tiene cáncer terminal, y su esposa Sylvia

Ellos ayudaron para que el deseo de David se hiciera realidad y se filmó esperando ansiosamente en la recepción a su esposa para poder cumplir su deseo, con un puño de globos de corazones como obsequio.

La canción favorita de Sylvia, You are My World (Tú eres mi mundo) de Tom Jones, se escuchó a través de una bocina cuando ella vio a su esposo por primera vez en medio año y con ella pudo despedirse de su amado esposo.