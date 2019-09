El último deseo que enfermo de cáncer terminal cumplió gracias a paramédicos

Perth, Australia.- Chris Shaw pudo observar su playa favorita, sentir la brisa del mar y dejarse arropar por el Sol una última vez antes de que el cáncer le arrebatara la vida, esto gracias a dos paramédicos que lo escucharon y ayudaron a cumplir su último deseo.

Chris, un hombre que tenía 45 años y era padre de cuatro, murió el 31 de agosto de 2018 luego de luchar por 14 meses contra el cáncer de estómago.

Kylie, esposa de Chris Shaw y madre de Emily, de 11 años, Ruby, de 9, y de los gemelos Charlotte y Isaac, de 6 años, vivió el primer aniversario luctuoso de su esposo recordando el noble gesto que dos paramédicos de St John Ambulance tuvieron con su familia.

En 2018, los oficiales Jade y Jesse llevaban a Shaw hacia el suburbio de Currambine, en la ciudad de Perth, para que pudiera vivir sus últimos días de vida en su hogar.

Kylie pidió a los paramédicos que si podían detenerse un instante en la playa Burns Beach, para que así su esposo pudiera "sentir el sol y la brisa en su cuerpo" y "sentirse normal en su playa favorita por 20 minutos".

Somos una familia que ama el océano y esta es nuestra playa favorita. Fue el más pequeño gesto pero significó el mundo para nosotros. Ellos fueron nuestros ángeles ese día", expuso Kylie a The West Australian.

De acuerdo con reportes, Chris Shaw presentaba tos y reflujo cuando fue diagnosticado con el agresivo cáncer en junio de 2017. Después de recibir quimioterapia, los doctores indicaron que se encontraba en remisión en febrero de 2018.

Sin embargo, cuatro meses después la enfermedad regresó y se expandió ganglios linfáticos y huesos.

Kylie compartió que a su familia le dijeron que a Chris solo le quedaban tres días de vida, sin embargo, el padre de familia logró vivir por seis semanas más, cuatro en el hospital y dos en su hogar.

Según se reporta, los paramédicos se encontraron con la familia Shaw en Burns Beach en el primer aniversario luctuoso de Chris.

Jade dijo que era "conmovedor" y una lección de "humildad" el que la familia se refiriera a ella como un "ángel", además de indicar que la experiencia le hizo cambiar la forma en la que hace su trabajo.

A través de Facebook, Kylie expuso que su esposo Chris dejó una "lista de deseos" sobre cosas que quería que ella hiciera por él y por sus hijos antes de morir.

Algunas son fáciles de hacer y otras son a largo plazo, algunas las he logrado, en algunas aún estoy trabajando y algunas están en progreso. Una de ellas es tratar y generar conciencia sobre la organización de caridad No Stomach for Cancer", indicó Kylie.