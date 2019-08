El último trago: Tras noche de fiesta y alcohol, joven cae 4 pisos desde azotea

Nueva York, EU.- Una noche de fiesta y alcohol terminó en tragedia cuando el anfitrión de la animada reunión, un joven de 27 años de edad, cayó desde la azotea del edificio donde se encuentra su apartamento, esto en el barrio de Upper East Side, en Manhattan, Nueva York.

La policía identificó a la víctima como Max McDonough, según reportó The New York Post.

De acuerdo con los investigadores, alrededor de las 23:30 horas del jueves el joven estaba sentado en una cornisa inclinada de la terraza y los pies le colgaban, cuando de pronto perdió el balance.

McDonough cayó cuatro plantas hacia el suelo, por lo que fue trasladado inmediatamente al Lenox Hill Hospital, donde después fue pronunciado muerto debido a las heridas que sufrió.

Según se reportó, el compañero de cuarto de Max, cuyo nombre no ha trascendido, estaba en la fiesta y habría presenciado la fatal caída.

Las autoridades indicaron que el joven de 27 años se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. Por su parte, los investigadores no creen que la muerte de McDonough fuera el resultado de un 'juego sucio'.

Una vecina de Max McDonough expuso a The New York Post que la fiesta había sido calmada y que ella no se percató de que algo había ocurrido hasta que la policía tocó su timbre, alrededor de las 2:00 horas.