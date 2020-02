¿El uso del cubrebocas sí te protege del coronavirus? Esto te podría interesar

Ciudad de México.- El brote de coronavirus (covid-19) mantiene en alerta a todo el mundo, incluso, tras su llegada a México, las compras de cubrebocas y desinfectantes se dispararon en el país.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los ciudadanos que no presenten síntomas respiratorios, no deberían portar una mascarilla médica.

El organismo exhortó a la población a adoptar esta medida solo en caso de los pacientes que presenten síntomas asociados al covid-19 y en el de personas que manifiesten tos o fiebre.

Los casos sospechosos de coronavirus se relacionan a personas que viajaron a los países en los que se han registrado contagios o, bien, que hayan tenido contacto con un enfermo.

Frente a este brote, expertos recomiendan lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser y mantener una distancia de al menos un metro con las personas que tosen o estornudan.