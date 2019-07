"Ella es sexy": Filtran video de Trump y el millonario pedófilo Epstein en fiesta privada

Ciudad de México.- A solo días después de que Donald Trump declarara que jamás fue amigo del pedófilo Jeffrey Epstein, han surgido videos de los dos en una fiesta privada en 1992.

Productores en Morning Joe revivieron el video, que muestra a Epstein siendo uno de los invitados de Trump en noviembre de ese año. Todos están rodeados de modelos y porristas.

El millonario empresario habría acudido a la fiesta con su novia de ese entonces Ghislaine Maxwell, años antes de que ella comenzara a usar el club como una 'red de caza' para menores de edad, según documentos de la Corte.

Según versiones, en el video se puede ver al 'padrote' de Epstein detrás de él y Trump, mientras analizan a las docenas de jóvenes que habían en el club esa noche.

Epstein muestra interés en la "mujer sexy" y a los pocos segundos se puede ver que ríe cuando Trump le susurra algo al oído.

Me peleé con él hace muchísimo tiempo. No era un fan. No soy un fan ahorita, te lo puedo asegurar"