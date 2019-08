Embolia, el raro efecto secundario que tuvo píldora anticonceptiva en joven

Northampton, Inglaterra.- Luego de sentirse mareada y que le faltaba el aire durante varias semanas, en marzo de 2017 Hannah Needham simplemente colapsó: había desarrollado un coágulo que obstruía sus pulmones, esto como un “muy raro” efecto secundario de tomar la píldora anticonceptiva.

Tras ser encontrada inconsciente, la entonces estudiante de 22 años de edad fue llevada rápidamente al hospital, donde los médicos descubrieron que había sufrido una embolia pulmonar, donde el coágulo bloqueaba los dos órganos.

Dado a que Hannah presentaba señales de insuficiencia cardiaca, los doctores le administraron medicamentos anticoagulantes directamente a través de una de sus principales arterias.

La joven incluso rechazó recibir anestesia durante el procedimiento, para que así pudieran administrarle los medicamentos de la forma más rápida posible.

Por fortuna, después de permanecer en el hospital por una semana, Hannah Needham tuvo una completa recuperación y pudo asistir a su graduación de la universidad.

Hanna explicó que, debido a que ella no presenta ninguna otra condición o factor de riesgo que la lleve a desarrollar coágulos, los doctores atribuyen lo sucedido a la píldora anticonceptiva.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, tomar la píldora combinada puede incrementar el riesgo de sufrir coágulos sanguíneos debido a que los estrógenos aumentan el número de agentes coagulantes en el cuerpo.

Sin embargo, se destaca que el riesgo de que eso ocurra es “muy poco”, y los doctores realizarán exámenes para determinar si una mujer es propensa a desarrollar coágulos sanguíneos antes de prescribirles la pastilla.

Hannah Needham indicó que ella comenzó a tomar la píldora anticonceptiva en 2015, y que ese fue el primer método que su ginecólogo le ofreció. Al principio la joven se sentía bien, pero después comenzó a tener mareos, lo cual ella pensaba se debía al estrés, ya que trabajaba y estudiaba el mismo tiempo.

Supe que era algo serio y cuando me dijeron lo que era, yo simplemente me recosté y los dejé que hacer todo lo que tuvieran que hacer. Me pusieron una línea central en el corazón, lo que permite que los medicamentos anticoagulantes sean administrados directamente a la arteria del corazón… Incluso rechacé que me pusieran anestesia cuando me estaban poniendo la línea central, porque no quería perder nada de tiempo”, relató Hannah.