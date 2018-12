Empleados de una joyería repelen con espadas el ataque de ladrones

Mississauga, Canadá.- Unas cámaras de vigilancia captaron cómo tres empleados de una joyería lograron defender el local de un intento de robo perpetrado por cuatro atacantes en la ciudad canadiense de Mississauga.

El hecho ocurrió al mediodía del pasado 21 de noviembre en la tienda Ashok Jewelers. En las imágenes se observa cómo los hombres con capuchas rompen con violencia la ventana del comercio y tratan de ingresar. En la mano de uno se ve una pistola.

Sin embargo, cuando uno de los ladrones subió al alféizar, fue repelido por tres empleados con espadas en las manos. Los atacantes trataron de hacerles frente, apuntándoles con la pistola y volviendo a subir al alféizar. Sin embargo, enseguida desistieron y huyeron del lugar.

Tenían un arma, pero mi principal preocupación era que no entraran a mi tienda", contó el hijo del propietario a CBC News. "Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlos fuera. Incluso si eso significaba que me dispararan, no es un problema", agregó. Asimismo, explicó que las espadas eran regalo de un amigo de la familia.