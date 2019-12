En armario de presunto pedófilo, hallan a joven que desapareció hace dos años

Recklinghausen, Alemania.- Un adolescente que desapareció hace dos años y medio fue hallado dentro de un armario cuando la Policía allanó el apartamento de un presunto pedófilo, indican reportes.

El joven de 15 años, identificado por diarios alemanes como Marvin K, fue encontrado portando la misma ropa que traía cuando desapareció.

Vecinos de la vivienda ubicada en Recklinghausen dijeron nunca haber visto al adolescente, pero que ocasionalmente llegaron a escuchar gritos de un hombre provenientes del apartamento.

La Policía detuvo a un hombre identificado como Lars H, de 44 años, bajo sospecha de haber compartido imágenes de abuso infantil.

Las autoridades dijeron que no habían signos de que Marvin K fuera retenido a la fuerza. Al momento de su desaparición, el adolescente se encontraba bajo el cuidado de autoridades locales.

Él me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Él dijo: 'Mami, llévame a casa. Estuve encerrado por dos años y medio y no podía tomar nada de aire fresco'. Ambos lloramos. Él tomó mi mano y no la soltaba", reportan que expuso Manuela, la madre del menor.