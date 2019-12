En redes sociales, joven admite haber matado a su novio de varias puñaladas

Cali, Colombia.- Con un mensaje en redes sociales, una joven de 19 años de edad confesó que asesinó a su novio de varias puñaladas, esto luego de haber discutido con él.

De acuerdo a los reportes policiales, el incidente se presentó en el barrio Meléndez de Cali, al suroeste de la capital del Valle del Cauca.

Me estoy declarando culpable y no me volé como lo hacen otros asesinos. Yo sí tengo pantalones y estoy aceptando los hechos del error que cometí", escribió en el mensaje.