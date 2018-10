Encarcelan a padre por alimentar a sus hijos solo con galletas y soda

París, Francia.- Condenan a 3 meses de prisión a un hombre francés por alimentar casi exclusivamente con Coca-Cola y galletas a sus hijos de 2 y 3 años.

Un representante de la asociación 'Francia Víctimas 87', dijo que el hombre no sabe leer, ni escribir, ni contar y no se daba cuenta de la gravedad de la situación y se gastaba todo su dinero de la asistencia social en alcohol.

la familia no tenía nada que comer. Sólo tenían Coca-Cola para beber", dijo.

No había nada en su departamento. No había nevera, los niños dormían en un colchón sin cobertores y no había juguetes…".