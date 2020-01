Enfermera afirma que hay 90 mil personas con coronavirus en China

Pekín, China.- Una enfermera, afirmó que al menos 90 mil personas han sido sido infectadas por el coronavirus en China, al negar que son mil 400 como lo dice el Gobierno.

Fue mediante un clip, donde la mujer con un cubre boca y un gorro dijo que ella se encuentra en el lugar donde comenzó todo y las autoridades mienten con la cifra mencionada.

Cabe mencionar que hay otros críticos que aseguran que hay funcionarios chinos que están borrando de Internet contenido que revelaría la verdadera situación por esta patología.

Sin embargo, el informe de la enfermera ya ha registrado dos millones de vistas en YouTube, donde advierte a las personas que no salgan y se abstengan de celebrar el Año Nuevo chino.

Me gustaría decir que todos los que están viendo este video no deberían salir. No festejes. No comas fuera. Una vez al año, celebramos el año nuevo chino. Si está seguro ahora, podrá volver a encontrarse con su familia saludable el próximo año”, dijo.