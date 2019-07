Enorme grieta crea pánico en el sur de California; fue a causa de dos sismos

California, EU.- Los dos sismos que fueron registrados en California, EU de 6.4 grados, el día 4 de julio y de 7.1 grados el 5 de julio, de los cuales no se reportaron víctimas mortales, han dejado como recordatorio una inmensa grieta en el desierto de Ridgecrest, en donde fue el epicentro del terremoto.

Esta va desde la carretera 178 hasta el centro del terreno deshabitado, de ancho no se sabe exactamente su medida, pero vecinos la localidad, quienes condujeron para verla con sus propios ojos, aprovecharon y tomaron fotos o videos donde se ve como fácilmente sus brazos o piernas caben en la fisura, la cual tiene alrededor de un metro de profundidad.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, informó a la población que habría una alta probabilidad de otro sismo de magnitudes similares a los anteriores, por lo que, Gavin Newsom, gobernador del estado, solicitó a la Oficina de Servicios de Emergencia (OES) que estén preparados para el posible terremoto.

De igual forma les pidió a los pobladores estar alertas en lo que pasa la alerta, además de que generó estrategias de prevención.

Cabe destacar que desde el temblor de 1999 en la base de marines de Twentynine Palms, misma que no dejo víctimas mortales pero si graves daños en el sistema de agua, electricidad, gaseoductos, edificios y viviendas, no se había registrado uno de tal magnitud, pero desde entonces los pobladores temen por 'Big One', mito sobre un terremoto grande y devastador que podría originarse en la falla de San Andrés.