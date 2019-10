Erotismo medieval: Hallan fragmentos de antiguo poema sobre acto sexual

Reino Unido.- Los fragmentos de una novela francesa que describen un encuentro sexual entre los personajes principales de la narración, fueron encontrados en un archivo después de que se desconociera por más de 700 años que la historia tenía un giro erótico.

Se descubrió que el texto, completado en el año de 1280, era usado como forro de otros documentos en los archivos de la Diócesis de Worcester. De acuerdo con reportes, el manuscrito es la conclusión de un popular poema francés titulado Le Roman de la Rose (The Romance of the Rose).

Usando un lenguaje erótico que deja muy poco a la imaginación, los fragmentos cuentan la historia de un encuentro sexual entre los dos personajes principales: Un amante y una rosa.

Le Roman de la Rose realmente era el éxito de su época", explicó Marianne Ailes, a especialista en literatura de la Edad Media de la Universidad de Bristol, quien descubrió los fragmentos del manuscrito.

Le Roman de la Rose cuenta la historia de un hombre (el amante) buscando el favor de una mujer (la rosa), la cual era una famosa historia romántica en su tiempo. Pero las nuevas páginas muestran un lado clasificación X de su amorío.

Sabemos lo popular que era por el número de manuscritos sobrevivientes y fragmentos, una imagn que nuestro fragmento adhiere también, y por el número de alusiones al texto que se hace en otros escritos mediavales", dijo la doctora Ailes.

El poema fue comenzado en el año 1200 por dos autores que trabajaron juntos hasta terminar la pieza en 1280, la cual incluye 22 mil líneas.

Marianne Ailes expuso que los fragmentos no se encontraban en gran condición, probablemente por que eran usados como folders o para encuadernar otros documentos.

Tan pronto como vi las páginas, al instante reconocí el nombre alegórico de 'bel accueil' (calurosa bienvenida) de Le Roman de la Rose y me di cuenta de que teníamos algo muy especial y único en nuestras manos", expuso Ailes.

El especialista en literatura de la Edad Media FS Ellis se había negado a agregar dichos fragmentos en una traducción que realizó en 1900 de Le Roman de la Rose, pero los incluyó en un apéndice escrito en francés antinguo notando que él creía que "aquellos que los leen admitirán que él está justificado de dejarlos en la oscuridad del original".

The Roman de la Rose era el centro de una disputa a finales de la Edad Media entre intelectuales sobre el estatus de la mujer. Así que tenemos la posibilidad de que estas páginas en específico fueron separadas del original, usadas para encuadernar y recicladas por alguien que se sintió ofendido por las escenas", explicó Marianne Ailes.