"Es mi culpa, no me importa": Mujer asesina a joven que 'abusó' de su hija

Florida, EU.- Connie Serbu, una mujer de 43 años de edad, enfrenta un juicio por el homicidio de un joven que ella dice violó a su hija de seis años.

Se presume que Serbu atrajo a Xavier Sierra, quien al momento del incidente tenía 18 años de edad, hacia un área aislada y no desarrollada, diciéndole que le pagaría por su ayuda para armar una litera.

De acuerdo con Naples News, oficiales respondieron a un reporte de disparos de arma de fuego en julio de 2016 y encontraron a Sierra muerto cerca de un río en Naples, Florida.

Más de un año después, en agosto de 2017, la Policía reveló que se habían presentado cargos en contra de Serbu por el delito de homicidio en segundo grado.

Por su parte, Serbu asegura que en mayo de 2016 su hija le dijo que había sido molestada por Sierra, quien era un amigo de la familia, cinco años atrás. Llena de irá, Connie Serbu expuso a otras personas que tenía la intención de matar a Sierra.

De acuerdo con registros de la Corte, Connie le dijo a su esposo que debía prepararse para cuidar de sus dos hijos solo debido a que ella "haría algo".

Naples News reporta que fue en junio de 2016 cuando Connie le mencionó a Sierra lo de la litera, y tan solo días después arribó a Naples el hermano de ella, John Vargas. Los registros de la Corte señalan que Vargas tenía"discapacidad del desarrollo" y fue fácilmente persuadido.

Tal como la acusada lo había arreglado, John Vargas y Connie Serbu pasaron en su auto por Sierra, pero en lugar de llevarlo a donde instalaría la litera se dirigieron a la zona aislada. Se reporta que mientras iban al lugar Connie confrontó a Sierra sobre su presunto abuso en contra de su hija.

Vargas y Serbu persiguieron a Sierra entre los árboles del lugar, y se cree que los dos hombres murieron mientras peleaban debido a uno de los disparos de Connie. Se dice que Serbu seguía en la escena del crimen cuando arribaron las autoridades.

Oficiales aseguran que Connie hizo una confesión que no mostró remordimiento:

Todo es mi culpa. Así que no me importa, él violó a mi hija... ella me dijo todo lo que pasó".