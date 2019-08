¡Escalofriante! Mujer queda paralizada tras usar brocha de maquillaje de amiga

Queensland, Australia.- Gran conmoción ha generado la historia de una mujer que sufrió agonizante dolor y desoladores diagnósticos sobre que no podría volver a caminar nunca más, ya que hace años quedó parapléjica luego de usar una brocha de maquillaje que le prestó una amiga.

Jo Gilchrist, originaria del estado de Queensland, Australia, ha relatado que ella no pensó en las posibles consecuencias que traería el usar una brocha prestada para cubrir una mancha.

Días después de hacerlo sintió un terrible dolor en su espalda y fue llevada de inmediato al hospital, donde le llegaron a decir prácticamente que comenzara a "despedirse".

Trascendió que ella había desarrollado una peligrosa infección que entró en su organismo desde la brocha y a través de una pequeña abertura en su piel.

La infección estafilocócica atacó a su columna, lo que causó que se le adormeciera el cuerpo de la cintura para abajo y que perdiera el sentido en sus piernas.

Ante la situación, la mujer recibió la devastadora noticia de que podría pasar el resto de su vida en una silla de ruedas.

Sin embargo, años después de la terrible situación surgida en 2015, Jo Gilchrist ha desafiado las probabilidades para caminar de nueva cuenta, algo que prometió que haría a su adorado hijo Tommy.

Ellos no creían que volvería a caminar. Yo solo dije que esa no era la forma en la que terminaría mi historia”, reporta Mirror que compartió Jo.

La condición de la mujer comenzó como un pequeño dolor en su espalda, lo cual atribuyó a la mala postura. Sin embargo, el dolor siguió volviéndose peor al grado de que la joven madre creyó que iba a morir.

Los médicos temieron en un momento que el adormecimiento se extendiera hacia la parte superior del cuerpo de Jo, lo cual habría podido dar paso a que la joven fuera inducida al coma y que tuviera que aprender a respirar otra vez.

Gilchrist fue trasladada por transporte aéreo a un hospital y fue sometida a una cirugía de emergencia, intervención que incluyó remover un absceso que estaba ahogando su médula espinal.

Cuando despertó tras la operación, Jo recibió la noticia de que había contraído una forma resistente a antibióticos del estafilococo dorado y que podría no sobrevivir.

Mi amiga tenía una infección estafilocócica en su rostro y yo estaba usando su brocha justo antes. No tenía idea de que eso podía suceder, yo solía compartir con mis amigas todo el tiempo. Terminó siendo una infección estafilocócica SARM, la cual es la más peligrosa forma de estafilococo”, compartió en ese entonces la mujer.

Jo Gilchrist dijo que debió aferrarse a salir adelante y que en realidad fue muy afortunada de que la infección no se fuera hacia su cerebro o extremidades, porque si eso hubiera sucedido habría muerto o le habrían tenido que amputar las piernas.

Luego de varios meses en el hospital, la mujer regresó a casa y se enfrentó a la prueba de luchar por su salud a la vez que cuidaba de su hijo Tommy, quien entonces tenía dos años de edad.

Ahora, después de una larga travesía de dolor y a través de la fisioterapia, Jo ha podido volver a pararse sobre sus pies.

Gilchrist apareció el pasado lunes en un programa televisivo de Australia. La mujer caminó hacia el estudio con su hijo al lado.

No creo que hubiera podido estar aquí si no fuera por mi pequeño. Él es la lucha que me ayuda a salir adelante todos los días”, dijo la mujer en el programa.