Escuela 'expulsa' a mamá de carrera por ayudar a hija con parálisis cerebral

Cambourne, Inglaterra.- Una madre que buscaba ayudar en una carrera a su hija de seis años, quien tiene parálisis cerebral, para que se sintiera más integrada en un día de actividades deportivas en su escuela, recibió de miembros de la institución la indicación de que abandonara las instalaciones luego de que le prohibieran participar de esa forma en la competencia y la señalaran de montar una escena por no estar de acuerdo.

Lynn Harrison, madre de la pequeña Tammy, quería bajar a su hija de su silla pediátrica, sostenerla y ayudarla a andar en la carrera, sin embargo, la escuela le pidió que abandonara las actividades, pese a que en años anteriores le había permitido formar parte.

La petición de que dejara las instalaciones de la escuela llegó luego de que Lynn discutiera cómo su hija iba a ser integrada en las actividades desde su silla de ruedas, a lo que la institución respondió que sería con apoyo de un maestro de educación especial que empujaría su silla en la carrera.

Ellos me dijeron que no podía ayudarla por seguridad y protección infantil, así que obviamente yo pregunté cómo iba ella a formar parte. El año pasado, ella fue capaz de bajarse de su silla y caminar conmigo mientras la cargaba”, compartió Lynn a Cambridgeshire Live.

Según se describe, Lynn Harrison fue y se sentó al lado de otros padres a observar los juegos, sin embargo, se sentía muy molesta porque no podía involucrarse en las actividades.

Ellos me dijeron (si Tammy participa), su maestro auxiliar tendrá que empujarla en su silla de ruedas. Pero yo dije no, yo la sacaré y la ayudaré a hacerlo. Ella es mi hija y necesita mi ayuda. Todos los otros niños estaban participando y ella no lo estaba. Ellos me dijeron que no por seguridad y protección infantil”, relató Harrison.