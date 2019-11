Escuela prohíbe a niñas usar leggings porque "distraen a los niños"

Australia.- Una escuela de Australia ha prohibido a las estudiantes usar leggings, luego de comparar la prenda con bikinis y de señalar que distrae a los chicos de su trabajo.

Un maestro de la institución educativa, el cual los padres de familia solicitaron no ser nombrado, publicó un mensaje en un foro para estudiantes en el que compara los leggings con usar bikinis.

El post fue borrado horas después, sin embargo, ha causado el enojo e indignación de los padres de familia.

La presidente del Consejo de Padres Australianos, Jenni Rickard, dijo en un programa radiofónico que la prohibición era anticuada y "ridícula".

Asimismo, la mujer indicó al presentador de 3AW Mornings, Neil Mitchell, que si los chicos no pueden concentrarse o encuentran sugestivo que una niña use leggings, ese es su problema y no culpa de la ropa de las niñas.

Pese al rechazo e indignación que ha generado la situación, la prohibición persiste en la escuela.

Se cree que es la primera escuela australiana que prohibe el uso de leggings, sin embargo, otras instituciones en países como Estados Unidos y en el Reino Unido ya lo han hecho.