Español que asistió el suicidio de su mujer queda libre; estaba desahuciada

Madrid, España.- El día de ayer, se conoció el caso de un hombre español que ayudó a que su esposa muriera, sin embargo, se ha anunciado que fue "un acto de solidaridad" y admitió que tomar la decisión fue "terrible", este día se ha anunciado que su esposa María José padecía una enfermedad terminal.

Miguel Hernández, de 70 años, fue puesto en libertad sin medidas cautelares tras prestar y admitir los hechos ante el juez, asegurando que no tiene miedo y que está muy tranquilo porque su esposa dejó de sufrir luego de que padeciera desde 1989 una esclerosis múltiple con una discapacidad del 82 por ciento.

Hernández ha reclamado una ley de regulación de la eutanasia, recordando que "está en el Parlamento, se ha intentado que se aprobara pero tanto el PP (Partido Popular, conservador) como Ciudadanos (liberales) la han bloqueado".

Lo que me interesa no es que me apoyen y que reconozcan qué valiente he sido o lo que hemos hecho, sino que sirva para que la eutanasia se apruebe, por el sufrimiento que estamos padeciendo muchísima gente, como mi mujer", expresó.