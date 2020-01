Especialista de la OMS dice que el brote de coronavirus está limitado en China

Ciudad de México.- Este viernes, el experto internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jean-Marc Gabastou, señaló que el nuevo coronavirus se encuentra confinado en China en estos momentos.

Además, el también especialista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que los datos preliminares arrojaron un cuatro por ciento de la tasa de mortandad con respecto a esta enfermedad.

Mientras que José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero designado para informar sobre el coronavirus en México, dijo que no debe existir pánico entre la población, pues este virus no tiene presencia en el país.

No tenemos circulación, ni presencia de este nuevo coronavirus en México. Mientras no tengamos introducción de este nuevo coronavirus, no debemos todavía preocuparnos", expresó el vocero.