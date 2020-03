Esposa de Justin Trudeau informa que se ha recuperado del coronavirus

Ottawa, Canadá.- Sophie Trudeau, esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, ha confirmado a través de su cuenta de Facebook que se ha recuperado con éxito del coronavirus, señalando que se siente "mejor".

Sophie de 44 años fue diagnosticada con Covid-19 a inicios del mes de marzo, después de una vista a Londres, donde según ella contrajo el virus.

La esposa de Trudeau empleó su cuenta de Facebook para avisar que se sentía "mucho mejor", confirmando que se ha recuperado sin complicaciones del temido virus, enviando mensaje de agradecimiento al pueblo canadiense y a todos aquellos que le mostraron su apoyo.

Hola, mis queridos amigos, canadienses y aliados en todas partes. Quería darles una actualización a todos: Me siento mucho mejor y he recibido todo de mi médico y de Ottawa Public Health. Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecer a todos los que me contactaron con sus buenos deseos. Y a todos los que están sufriendo en este momento, les envío todo mi amor", expresó.