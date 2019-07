Estrella de reggae en Uganda buscará la presidencia de su país en 2021

Ciudad de México.- Hoy en día es común que, utilizando su popularidad entre las masas, artistas o deportistas deseen incorporarse a la vida política de sus países. Casos en México hay muchos: Cuauhtémoc Blanco, Ana Guevara, Sergio Mayer, entre otros.

Sin embargo, hasta hoy no había registro de alguna celebridad que buscara la presidencia de su país.

El astro del reggae y figura de oposición Bobi Wine señaló que se medirá ante el presidente Yoweri Museveni en la elección del 2021 'a nombre del pueblo'.

Wine, de 37 años, dijo que teme ser atacado durante la campaña porque 'este régimen nunca se ha visto amenazado como se ve amenazado ahora por nosotros como generación'.

No crean que no me doy cuenta de que el régimen me quiere muerto y me quiere muerto lo más pronto posible".