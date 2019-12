Estudiante es violada en pleno pasillo de su escuela: "Grité y nadie me salvó"

Houston, Texas.- Una alumna de 16 años de una preparatoria en Houston, asegura que fue abusada sexualmente por otro estudiante en un pasillo durante 30 minutos, durante los cuales gritó pidiendo ayuda pero nadie la rescató.

El incidente ocurrió el pasado 22 de noviembre a aproximadamente las 11:30 horas de la mañana en la preparatoria Mayde Creek. La víctima, una joven de onceavo grado, mencionó que se le acercó un joven, cuyo nombre no reveló, justo cuando salía de la escuela a almorzar.

Momentos después de que empezaran a hablar, él se volvió violento:

Me empujó hasta el piso", dijo la joven que insistió en permanecer en anonimato.

Me quitó los pantalones y comenzó a tocarme. Luego me dio vuelta y básicamente me violó".