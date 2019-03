Estudiante excarcelada en Nicaragua agradece al pueblo por "no rendirse"

Managua, Nicaragua.- La estudiante nicaragüense Yaritza Rostrán, quien fue excarcelada este viernes en medio de las negociaciones que mantiene el Gobierno de Daniel Ortega con una alianza opositora con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado, agradeció al pueblo nicaragüense "por no rendirse".

Lo primero que quiero decir es gracias al pueblo de Nicaragua, gracias por no rendirse, por seguir luchando por nosotras", dijo a los periodistas la estudiante, quien fue una de las cuatro mujeres consideradas "presas políticas" que hicieron huelga de hambre en días recientes.

Rostrán, de 25 años, aseguró que los "prisioneros políticos" lo que más anhelan en la cárcel es "que el pueblo no se rinda, que el pueblo siga la lucha, que no desfallezca".

Porque nosotros no nos hemos rendido, no nos rendimos en las cárceles y no nos vamos a rendir en ningún otra parte", remarcó.