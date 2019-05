Estudio señala aumento de suicidios de jóvenes tras estreno de ‘13 Reasons why’

Estados Unidos.- La primera temporada de la serie 13 Reasons why, un proyecto de Netflix que contó con la participación de Selena Gomez como productora ejecutiva, tuvo su estreno en la plataforma de contenido ‘streaming’ a finales de marzo de 2017, lanzamiento que dio pie a una controversial discusión sobre su forma de abordar la historia de una joven que se quita la vida.

Ahora, un estudio dirigido por el investigador Jeff Bridge, del Hospital Pediátrico Nacional en Columbus, Ohio arrojó que un mes después de tal estreno se registró la más alta tasa de suicidios de personas estadounidenses entre 10 y 17 años de edad.

Según trascendió a diversos portales, los resultados que fueron publicados en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry no pueden comprobar que la serie protagonizada por Katherine Langford haya sido el motivo por el cual los fallecidos decidieron quitarse la vida.

Los investigadores indicaron que no se conoce si las personas que acabaron con su existencia vieron 13 Reasons why. Asimismo, se describe que en el estudio no fue posible considerar otros aspectos que pudieran haber permeado en la decisión de lo suicidas.

La investigación, misma que tomó en cuenta las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre fallecimientos de estadounidenses de 10 a 64 años en el periodo que comprende enero de 2013 y diciembre de 2017, señala que en abril de 2017 un total de 190 jóvenes estadounidenses se quitaron la vida.

La tasa de suicidios resultante de ese registro fue 30 por ciento más alta que en los anteriores años consultados en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pues el índice fue de 0.57 por cada 100 mil personas. Incluso se indicó, a partir de otro análisis, que la tasa también fue superior a la de los 19 años anteriores.

Asimismo, el estudio señala que se presentaron 195 casos de suicidio más que los que se había previsto en los nueve meses posteriores al lanzamiento de la serie en marzo de 2017, esto tomando en cuenta las tendencias históricas y estacionales.

Los creadores de la serie retrataron de manera intencional el suicidio de la protagonista. Fue una representación muy gráfica de la muerte por suicidio, lo que puede desencadenar un comportamiento suicida”, reportan portales que indicó el investigador Jeff Bridge, cuyo estudio ha sido considerado por otros profesionales como una evidencia de que la forma en la que se proyecta el suicidio en los medios puede influir de forma negativa en los jóvenes.