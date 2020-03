Evelyn, la bebé que tras desaparecer fue 'hallada' muerta en casa de un familiar

Tennessee, Estados Unidos.- Autoridades creen haber encontrado el cuerpo sin vida de Evelyn Mae Boswell, la bebé de 15 meses que fue vista por última vez en diciembre de 2019 pero fue reportada como desaparecida hasta el mes de febrero de este año, indican reportes.

El viernes pasado, investigadores descubrieron restos humanos que piensan podrían ser de la pequeña en una propiedad de Blountville, Tennessee, la cual pertenece a un familiar de la madre de la bebé, la joven de 18 años Megan Boswell, reportó la Oficina de Investigación de Tennessee.

Las autoridades indicaron que el hallazgo del cuerpo era una "devastadora actualización" en el estremecedor caso y que aún se esperan los resultados de la autopsia, los cuales confirmarán si se trata de Evelyn.

Los investigadores de la Oficina, en trabajo conjunto con agentes del Departamento del sheriff del condado de Sullivan, inicialmente lanzaron una desesperada búsqueda de Evelyn en un estanque de Carolina del Norte, esto tan solo horas después de arrestar a Megan Boswell por un delito de informes falsos. La joven permanece encarcelada y aún no ha hecho una declaración de culpabilidad o inocencia.

La bebé fue vista por última vez el pasado diciembre, pero no fue oficialmente reportada como desaparecida sino hasta el mes de febrero. La Policía asegura que la mamá de la pequeña ha dado información "contradictoria e inexacta" sobre el paradero de su hija.

Las autoridades se enteraron de la misteriosa desaparición cuando el abuelo de la menor acudió ante ellas y dijo que no había visto a Evelyn desde las vacaciones de Navidad.

En declaraciones para WJHL-TV, Megan Boswell dijo que creía que su madre, la abuela de la menor, había secuestrado a Evelyn y se la había llevado a un campamento en Virginia.

Yo dije (a la Oficina de Investigación de Tennessee) donde encontrarla en Mendota. Mi mamá se la llevó a un campamento en una 'camper' plateada. Si ellos no van hoy, voy a encontrarla yo misma, porque les he dicho pero ellos realmente no lo están tomando en serio", reportan que expuso la joven el lunes.