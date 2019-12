Exalcalde de Argentina es sentenciado a 6 años de cárcel por venta de drogas

Buenos Aires, Argentina.- La tarde del pasado lunes, las autoridades de Argentina sentenciaron a seis años de prisión a Sergio Varisco, el exalcalde de la ciudad de Paraná, quien fue declarado culpable de la venta de drogas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal, Varisco financiaba con dinero del municipio a bandas de narcotraficantes.

Además de los seis años de cárcel, el exfuncionario deberá pagar la multa de más de 200 mil pesos.

Hasta el último momento, el exalcalde negó los cargos y se declaró inocente.

No es un proceso judicial terminado. No tengo recursos propios para financiar el narcotráfico, soy absolutamente inocente"

Tampoco me consta ningún financiamiento de Hernández y Bordeira; y de Celis no se nada porque no conozco más que lo que escuché en el juicio", precisó.