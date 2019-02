Expertos dicen que la megatormenta 'Ark' podría dejar California bajo el agua

California, EU.- Expertos indican que ARk, la megatormenta podría dejar a California bajo el agua, podría causar daños devastadores en la entidad, con una magnitud tres veces mayores a los causados por un gran terremoto en la falla de San Andrés. .

El Servicio Geológico de Estados Unidos analiza la posibilidad de que un río atmosférico azote al Estado por semanas y lo cual sería causa de pérdida de hasta 725 mil millones de dólares. La tormenta es denominada Tormenta Ark, Atmospheric River 1000 o The Other Big One, con referencia al hipotético megasismo de magnitud superior a 8.0 en la escala de Ritcher que esperan sacuda a todas las ciudades a lo largo y ancho de la falla de San Andrés.

California tiene cinco años enfrentando una intensa sequía y en la cual se pide a los ciudadanos que cuiden el agua, por lo que no se cree que tan intensan lluvias azoten la entidad, pero el pronóstico hecho por expertos es devastador.

El ARk provocaría un verdadero apocalipsis con caída de lluvia por semanas y dejaría a California inaccesible para el resto del territorio estadounidense. Agregaron que los sistemas contra inundaciones en el estado se verían rebasados, informó Univisión.

Sumado a esto, el viento tendría una velocidad mayor a los 60 mph.