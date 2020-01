Exreportera de 'Fox News' revela que Trump trató de acosarla sexualmente

Estados Unidos. – La exreportera del canal Fox News, Courtney Friel, reveló en su nuevo libro que tuvo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien trató de besarla aun cuando ambos estaban casados con sus respectivas parejas.

En su nueva publicación Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News, Friel compartió como fue que rechazó a Trump cuando aún no se convertía en el mandatario que es hoy, aunque afirma no recordar la fecha exacta, sabe que fue entre 2007 a 2013.

Courtney había mostrado interés en participar como juez en el certamen de belleza Miss USA, del cual Donald Trump llegó a ser dueño desde 1996 a 2015. En una llamada telefónica el magnate llegó a decir que ella era "la más sexy en Fox News".

Aunque dijo que no podía ser juez ya que trabajaba en canal diferente, me preguntó sobre mis objetivos profesionales y felicitó mi trabajo en FNC", escribió Friel en sus memorias.

Deberías venir a mi oficina en algún momento, para que podamos besarnos", sugirió el hombre vía telefónica y de forma repentina.

Ante eso, ella respondió, "Donald creo que los dos estamos casados” y concluyó la llamada lo antes posible. Tiempo más tarde él se postularía para la presidencia y saldrían las acusaciones de muchas mujeres que alegan haber sido acosadas por el actual mandatario.

Al menos 25 mujeres han denunciado sus propias acusaciones que se remontan a la década de 1970. Trump y la Casa Blanca han negado todas las afirmaciones.