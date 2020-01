FOTO: Nick muerde y arranca pedazo de nariz a Allyson por terminar con él

Toronto, Canadá.- Allyson Danylko, de 24 años, dijo que su exnovio, Nick Grewal, de 30 años de edad, se puso violento con ella cuando trató de terminar la relación amorosa que mantenía con él y la atacó físicamente.

La pareja estaba celebrando Año Nuevo en Toronto, Canadá, cuando comenzaron a discutir en un antro. Las cosas se pusieron peor cuando llegaron al departamento de ella, momento en el que Nick estaba furioso con su novia porque era muy celoso.

En ese momento me acorraló en el baño, yo comencé a gritar pero puso sus dedos en mi garganta, me miró como loco y mordió mi nariz, me arrancó un pedazo, lo escupió en el escusado, empecé a sangrar, me safé de él, corrí y pedí ayuda a un vecino”, finalizó el relato de Allyson.