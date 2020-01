FUERTES IMÁGENES: La pesadilla de hombre cubierto de miles de tumores

Odisha, India.- Diwakar Bisoye, un hombre de 65 años de edad, vive una constante pesadilla al sufrir una extraña condición que provoca que tenga miles de tumores beningnos de los pies a la cabeza, lo cual ha dado paso a que sea apodado "el hombre de la piel de burbujas" y a que sea víctima de rechazo, crueldad y burlas.

La condición del hombre, quien vive en el estado de Odisha, India, es tan impactante y urgente de atender que incluso tiene un tumor de 25 kilogramos en una de sus piernas. Se cree que la aparición de los tumores se debe a un extraño trastorno genético.

El hombre de 65 años, quien trabajaba como campesino y quien asegura es tratado peor que a "un sucio animal callejero", dice verse obligado a usar un pasamontañas debido a los crueles comentarios de los vecinos.

Se reporta que Diwakar comenzó a desarrollar pequeños tumores en la piel 15 años atrás, pero esta condición se expandió por todo su cuerpo en cuestión de meses.

El hombre está desesperado por una cura para su problema, el cual se cree no pone en peligro su vida, pero lamentablmente no hay un tratamiento disponible para ello en su remoto y aislado pueblo.

Diwakar Bisoye perdió su trabajo y su hogar debido a su condición, ya que los arrendadores usualmente no lo quieren viviendo en sus propiedades.

La gente se burla y me ridiculiza directamente. Ellos se me quedan viendo y me evitan. La mayoría de las personas actúa de forma muy extraña cerca de mí. A nadie le gusta mirarme o estar cerca de mí", reportan que expuso Diwakar.

Las personas creen que infectaré todo. Los arrendadores no me quieren viviendo en sus propiedades o me piden que me vaya cuando la gente se queja", agregó.