¿'Fake news'? Donald Trump acepta la existencia del cambio climático

Washington, EU.- El presidente Donald Trump se retractó de su afirmación de que el cambio climático es una farsa pero señaló que no sabe si es que la causa de este fenómeno es el hombre e indicó que el clima "cambiará de nuevo".

En una entrevista en el programa televisivo ‘60 Minutes’, de ABC, transmitido el domingo por la noche, Trump dijo que él no quiere poner a Estados Unidos en desventaja al momento de responder al cambio climático.

"Creo que algo está pasando. Algo está cambiando y cambiará de nuevo", manifestó. "No creo que es una farsa. Creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si la está causando el hombre. Voy a decir esto: No quiero dar billones y billones de dólares. No quiero perder millones y millones de trabajos".

Trump indicó que el cambio climático era una farsa en noviembre del 2012, cuando tuiteó: "El concepto de cambio climático fue creado por y para los chinos a fin de hacer que la manufactura estadounidense no sea competitiva". Luego indicó que estaba bromeando sobre la conexión con los chinos, pero años después ha seguido diciendo que el cambio climático es una farsa.

“No estoy negando el cambio climático”, señaló en la entrevista. “Pero bien podría revertirse. Sabes, estamos hablando de … millones de años”.

En cuanto a que el clima "podría revertirse", las temperaturas récord registradas por la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica indican que el mundo no ha tenido un año con temperaturas más frías del promedio desde 1976 ni un mes con temperaturas más frías de lo normal desde 1985.

Trump, quien este lunes visitó zonas de Georgia y Florida afectadas por el huracán 'Michael', también señaló tener dudas sobre hallazgos científicos que vinculan el cambio climático con huracanes fuertes.

"Ellos dicen que hemos tenido huracanes que han sido mucho peores del que tuvimos con Michael", apuntó Trump.

Cuando la reportera de ‘60 Minutes’ Leslie Stahl le preguntó a quien se refería con "ellos", el presidente respondió: "Gente".

"Tienes que decirme quienes son esos científicos porque los tienen una agenda política muy fuerte", puntualizó.