Familiar de migrantes ahogados en el Río Bravo espera entrega de sus cuerpos

San Salvador, Salvador.- La madre y esposa de las víctimas mortales más polémicas de la implacable corriente del Río Bravo, Tania Vanessa Ávalos de 23 años, el viernes 28 de junio llegó a El Salvador, lugar de donde son originarios, para esperar los cuerpos de sus familiares y darles digna sepultura.

Cabe recordar que su familia trataba de cruzar el río para entrar a EU y pedir asilo al país, sin embargo, padre e hija fueron arrastrados por la corriente y la madre logró salvarse de serlo también.

Tania, quien no quiso hablar con la prensa a su llegada al Salvador, bajo del avión en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero acompañada por el viceministro de relaciones exteriores, Mauricio Cabrera, quien reitero que no deberían intentar el peligroso viaje que se hace para querer entrar a EU sin papeles.

No pongan en riesgo sus vidas y la de sus hijos, no confíen en traficantes de personas que solo buscan su propio beneficio y que en muchas ocasiones no cumplen con las personas que hacen”, dijo el vicecanciller.